Спецбатальон ГИБДД на дорогах, отвлекающие маршруты и проверки тагильчан с оружием. Как Нижний Тагил готовится к приезду Владимира Путина

Нижний Тагил активно готовится к приезду Владимира Путина. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в город для проведения массовых дорожных рейдов в ближайшие три дня прибыл спецбатальон ГИБДД из Екатеринбурга. Автоинспекторы будут заниматься массовой остановкой автомобилей и их проверкой по всему городу.

По информации АН «Между строк», перекрывать дороги Нижнего Тагила в период визита президента не планируется, однако, по сообщению Е1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, у президентского кортежа в целях безопасности запланировано несколько маршрутов проезда, вдоль каждого из которых будет стоять оцепление из полицейских. Также источник издания сообщает, что участковые города займутся проверкой всех тагильчан, имеющих зарегистрированное оружие, а также придут с инспекцией к тем жителям, чьи окна выходят на предполагаемый маршрут кортежа.

Напомним, в начале этой недели ряд областных и федеральных СМИ сообщили, что Владимир Путин может прилететь в Свердловскую область с рабочим визитом и проинспектировать одно из оборонных предприятий региона. Предполагается, что президент приедет на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Последний раз Путин посещал город в марте 2018 года.

В последнее время Нижний Тагил становится частой целью рабочих визитов высокопоставленных лиц государства. Этим летом министр обороны России Сергей Шойгу посетил Свердловскую область и побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Целью визита стала проверка соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа. Также на «Уралвагонзавод» 24 октября прилетал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Отметим, что с 22 по 24 декабря в небе над Нижним Тагилом и Екатеринбургом установлена специальная бесполётная зона. Не исключено, что, как и в прошлый раз, Владимир Путин прилетит в Нижний Тагил на вертолёте.