СМИ: На этой неделе Владимир Путин прилетит в Свердловскую область и может посетить Нижний Тагил

Ряд областных и федеральных СМИ сегодня сообщили, что президент России Владимир Путин на этой неделе может прилететь в Свердловскую область с рабочим визитом. Собеседник URA.RU уточняет, что у главнокомандующего в планах посетить одно из оборонных предприятий региона. Не исключён приезд главы государства и в Нижний Тагил.

Напомним, Владимир Путин прилетал в Нижний Тагил в 2015 году. Тогда глава государства посетил «Уралвагонзавод», где осмотрел новейший танк «Армата», который презентовали 9 мая 2015 года во время парада Победы на Красной площади. Кроме того, Путин осмотрел ФОК «Президентский» и оценил реконструированный драмтеатр. Последний визит Путина в Нижний Тагил состоялся в марте 2018 года.

Этим летом министр обороны России Сергей Шойгу посетил Свердловскую область и побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Целью визита стала проверка соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа. Также на «Уралвагонзавод» 24 октября прилетал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.