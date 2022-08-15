Министр обороны РФ Шойгу посетил Нижний Тагил

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце прошлой недели посетил Свердловскую область и побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Как сообщает пресс-служба министерства обороны, целью визита Шойгу была проверка соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа. Главе ведомства представили новинки бронетехники и оружия, а также рассказали об идеях модернизации уже имеющегося арсенала.



В прошлый раз Сергей Шойгу был в Свердловской области в августе 2019 года. Тогда министр обороны также посетил Нижний Тагил, осмотрев цех сборки танков «Уралвагонзавода». Генеральный конструктор предприятия Андрей Терликов продемонстрировал Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.