Дмитрий Медведев посетит Нижний Тагил и «Уралвагонзавод» 

Дмитрий Медведев в ближайшее время может посетить Нижний Тагил. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают СМИ. Кроме того, сегодня, 24 октября, тагильчане обратили внимание на большое количество нарядов ДПС на дорогах города.

Как сообщает URA.RU, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев планирует провести совещание с руководством «Уралвагонзавода», посвящённое выполнению гособоронзаказа. Согласно некоторым источникам, Медведев также может посетить учебный центр для мобилизованных в Елани.

По информации АН «Между строк», подготовительная делегация была замечена на территории УВЗ ещё накануне, в воскресенье. На момент публикации оперативный ответ от пресс-службы УВЗ о прибытии высокопоставленного гостя получить не удалось.

Напомним, в августе 2022 года предприятие посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда целью визита министра стала проверка соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа. Кроме того, Шойгу представили новинки бронетехники и оружия, а также рассказали об идеях модернизации уже имеющегося арсенала.

Дмитрий Медведев в последнее время стал чаще посещать предприятия, относящиеся к военно-промышленному комплексу. В августе он побывал на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», в сентябре приезжал в цеха АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И. И. Торопова» в Москве, а недавно, 14 октября, замглавы Совета безопасности проинспектировал ООО «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге и проверил поставку беспилотников «Орлан». В Нижнем Тагиле Дмитрий Медведев последний раз был в 2015 году на выставке вооружений REA.