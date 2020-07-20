СМИ: В выходные в Екатеринбурге из-за жары временно отказала половина томографов

В прошедшие выходные из-за жары в специализирующихся на лечении больных коронавирусом больницах Екатеринбурга отказали два из четырёх компьютерных томографов, со ссылкой на близкий к медицинской среде источник пишет Ura.ru.

По данным собеседника, проблемы возникли в КТ-центрах горбольниц № 14 и № 24.

«Из-за жары перегрелись и не работают два компьютерных томографа в 24-й и 14-й больнице Екатеринбурга, пациентов на КТ везут в госпиталь ветеранов. Это часто случается в жару. Просто сегодня это получилось одновременно», — сообщил он.

Глава курганского медицинского центра «Альфа-мед», в котором также работает компьютерный томограф, Андрей Кацай подтвердил, что для бесперебойной работы томографа важно охлаждение.

«Компьютеры перегреваются, действительно должны быть мощные охладительные установки. Они находятся в отдельном помещении, где стоит весь блок управления. Там ставится кондиционер, который поддерживает определённую температуру», — объяснил он.

В КТ-центре ГКБ № 14 рассказали, что в настоящий момент оборудование исправно и приём пациентов ведётся, в горбольнице № 24 от комментариев отказались, предложив обратиться в горздрав. В управлении здравоохранения Екатеринбурга переадресовали вопрос в региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

«По данным управления здравоохранения Екатеринбурга, КТ в городской больнице № 14 проводились штатно без технических сбоев. Сбой действительно был в работе компьютерного томографа в городской больнице № 24. Вероятно, из-за жары техника выдавала ошибку. На перезагрузку и восстановление работы оборудования потребовалось около 30 минут», — прокомментировали в штабе.

Напомним, одной из проблем региональной ситуации с COVID-19 стала доступность проведения компьютерной томографии гражданам с подозрением на коронавирус: ранее СМИ сообщали о негласном отказе частных клиник от проведения КТ, а также об огромных очередях на процедуру в больницах. В частности, в Нижнем Тагиле пациентам центральной городской больницы № 1 на Вагонке приходится больше суток сидеть в коридорах медучреждения, ожидая своего приёма. Десятки людей с температурой, кашлем и затемнениями в лёгких со всего Горнозаводского округа сидят вплотную друг к другу. Некоторых из них привозят на скорой. Те, кому плохо, лежат на кушетках. О сложной ситуации в первой городской больнице и огромной нагрузке на врачей АН «Между строк» накануне рассказали сами пациенты и их родственники. После сообщалось, что губернатор Куйвашев распорядился направить в Нижний Тагил дополнительный аппарат КТ.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».