СМИ: Силовики ликвидировали жителя Мытищ, устроившего стрельбу в коттеджном посёлке

Операция по обезвреживанию жителя подмосковного посёлка Новые Вешки, открывшего утром стрельбу по полицейским, завершена, со ссылкой на источники пишут «Интерфакс» и ТАСС.

«Бойцы силовых ведомств, участвовавшие в операции, покинули место происшествия. Забаррикадировавшийся мужчина погиб», — сказал собеседник «Интерфакса».

По его словам, в настоящее время существует опасность детонации боеприпасов и взрывчатки, которые, возможно, ещё находятся в горящем строении.

«Именно поэтому все силовики и сотрудники правоохранительных органов, находившиеся с утра на месте, покинули этот район», — отметил источник.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в посёлке Новые Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний владелец дома начал стрелять, а также бросил в силовиков две гранаты. В течение дня он вёл огонь, забаррикадировавшись в доме. Один из спецназовцев был ранен. После этого силовики открыли по зданию огонь из гранатомёта. В коттедже начался пожар, и хозяин дома, вероятнее всего, погиб на чердаке.

В полиции не называют имени подозреваемого. Информированный источник сообщил, что забаррикадировавшийся мужчина, предположительно, Владимир Барданов 1960 года рождения. По его словам, ранее Барданов владел несколькими частными охранными предприятиями.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).