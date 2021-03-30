Неизвестный открыл стрельбу по бойцам Росгвардии в коттеджном посёлке в Мытищах

Неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из домов в коттеджном посёлке Новые Вешки в подмосковных Мытищах и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.

Mash уточняет, что стрельбу открыл 61-летний мужчина, которого пытались задерживать за незаконную торговлю оружием. По данным издания, преступник, закрывшийся в одном из коттеджей, стреляет по полиции и прохожим, а также кидает в их сторону гранаты.

Телеграм-канал «112» сообщил, что стрельба началась в 11:30. Mash в 13:17 при этом написал, что мужчина «держит оборону уже больше четырёх часов». Сотрудники правоохранительных органов оцепили коттедж. О пострадавших не сообщалось.