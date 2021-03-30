При штурме дома стрелка из посёлка в Мытищах применили гранатомёт (ВИДЕО)

Силовики применили гранатомёт при штурме дома забаррикадировавшегося в коттеджном посёлке Новые Вешки в Подмосковье, со ссылкой на собственный источник пишет ТАСС.

По информации источника, бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомёта по окнам дома, где, предположительно, находится Барданов. В то же время телеграм-канал «112» сообщает, что Владимир Барданов подорвал лестницу на второй этаж, оказывая сопротивление силовикам, и разбросал уже около 15 гранат, что сильно осложняет задачу сотрудникам Росгвардии.

По имеющимся данным, спецоперация по задержанию стрелка вступила в активную фазу и возле его дома завязался бой. На видео, опубликованном каналом, видно, что во время штурма из дома активно начал валить дым и слышны выстрелы из крупнокалиберного оружия. До этого отмечалось, что злоумышленник устроил взрыв, пытаясь помешать силовикам при штурме, в результате в доме начался пожар.

Напомним, в посёлке Новые Вешки (Мытищи, Московская область) сегодня мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по прохожим и силовикам. Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина. Жителей посёлка попросили не выходить из домов, по всему посёлку дежурят десятки сотрудников ФСБ, МВД, ГИБДД.