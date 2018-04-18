СМИ: При попытках блокировки Telegram Роскомнадзор случайно разблокировал вахаббитский сайт «Кавказ-центр»

Роскомнадзор в попытках заблокировать Telegram случайно разблокировал давно запрещённые на территории РФ порталы, пишет Znak.com. По данным издания, некоторые пользователи сообщали, что в связи с действиями РКН они получили доступ к сайту чеченских сепаратистов «Кавказ-центр», ресурсам «Каспаров.ру», «Спутник и погром», а также временно доступ открывался к торрент-порталу rutracker.org.

Ранее глава ведомства Александр Жаров заявил «Известиям», что РКН не остановится на Telegram, и пообещал к концу 2018 года заблокировать Facebook, если соцсеть не устранит нарушения.

В свою очередь создатель Telegram Павел Дуров вновь заявил, что мессенджер не собирается выдавать никаких ключей шифрования ФСБ, и сообщил, что потратит миллионы долларов в качестве грантов компаниям, запускающим VPN для обхода блокировок. Дуров также поблагодарил российских пользователей Telegram, которые, по его сведениям, составляют 7% всех пользователей мессенджера.

Напомним, Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера 16 апреля. Из-за блокировки Telegram о трудностях в работе сообщили Viber, «Одноклассники», часть СМИ, магазины, также была приостановлена онлайн-продажа билетов в музеи Московского Кремля. Сайт Роскомнадзора уже почти сутки подвергается DDoS-атакам и работает с перебоями. Telegram при этом работает стабильно.