Глава Роскомнадзора анонсировал проверки и возможную блокировку Facebook

Роскомнадзор до конца 2018 года проведёт проверку социальной сети Facebook, а если требования российских властей к соцсети к тому моменту выполнены не будут, может встать вопрос о её блокировке, со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова пишут «Известия».

«Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещённой информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

Он отметил, что встречается с представителями социальной сети примерно раз в полгода.

«При этом постоянно слышу: Жаров всё спускает с рук Facebook, потому что там — какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы ещё раз проговорили нашу позицию», — добавил глава Роскомнадзора.

В ответ на вопрос о том, какие прогнозы ведомство делает в отношении Facebook, Жаров призвал «не загадывать».

«Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет ещё одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства», — заключил он.

Комментируя ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram, глава Роскомнадзора также заявил, что у ведомства нет планов «класть весь интернет».