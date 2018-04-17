Глава Роскомнадзора сообщил о блокировке сотен тысяч IP-адресов Amazon из-за Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил RT, что сотни тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon были внесены в реестр запрещённых сайтов из-за блокировки мессенджера Telegram. К вечеру 16 апреля в реестре оказалось более 800 тысяч IP-адресов Amazon, а также более миллиона адресов подсетей Google.

«Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру», — заявил глава Роскомнадзора.

Напомним, блокировка Telegram в России началась утром 16 апреля. Ранее, 13 апреля, судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Роскомнадзор внёс в реестр несколько доменов и IP-адресов мессенджера. Пользователи жаловались на недоступность сервиса, однако во второй половине дня у многих Telegram заработал без VPN и других методов обхода блокировок.