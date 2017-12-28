СМИ опубликовали фотографию подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге

Агентство «Росбалт» опубликовало фотографию мужчины, который может быть причастен к теракту в Санкт-Петербурге. Официально о подозреваемых в подготовке и совершении взрыва ничего не сообщается.

На кадре, опубликованном «Росбалтом», изображён мужчина, предположительно, среднеазиатской наружности, который одет в зелёную толстовку с капюшоном, чёрные спортивные штаны и тёмные кеды. По предварительным данным, подозреваемый некоторое время ходил по магазину, после чего удалился, ничего не купив.

Напомним, вечером 27 декабря в магазине сети «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге произошёл взрыв, в результате которого, по последним данным, пострадали 14 человек. В камере хранения супермаркета сработала бомба мощностью около 200 граммов тротила, начинённая поражающими элементами.

Следственный комитет России завёл уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. В то же время 28 декабря президент России Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом, однако дело пока не переквалифицировано.

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга сообщил, что правительство выплатит по 300 тысяч рублей каждому пострадавшему в результате взрыва.