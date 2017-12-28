Власти Петербурга сообщили о 13 пострадавших при взрыве в супермаркете

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете на севере Санкт-Петербурга пострадали 13 человек, сообщила в Twitter вице-губернатор города по социальным вопросам Анна Митянина.

По её данным, пять человек из 13 от госпитализации отказались, остальные находятся в больнице: пять человек в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном. Накануне сообщалось о десяти пострадавших.

Напомним, взрыв в супермаркете произошёл вечером 27 декабря. По данным Следственного комитета, в камере хранения супермаркета сработало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. При этом в ведомстве подчеркнули, что завели дело по статье о покушении на убийство двух и более человек, совершённом общественно опасным способом.

Позднее стало известно, что оперативные мероприятия по этому делу координирует штаб Национального антитеррористического комитета России. Петербургское издание «Фонтанка» в ночь на 28 декабря опубликовало видеоролик, на котором, предположительно, запечатлён возможный исполнитель взрыва. На кадрах видно, как из маршрутного такси у магазина выходит мужчина с рюкзаком, кладёт его в камеру хранения, после чего проводит около полутора минут в торговом зале и уходит из магазина без сумки.