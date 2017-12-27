Не менее 10 человек пострадали при взрыве в супермаркете Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекрёсток» на площади Калинина произошёл взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 10 человек, пишет «Фонтанка». Четыре человека доставлены в больницы, один из них находится в тяжёлом состоянии, сообщает источник ТАСС.

Взрыв произошёл в камере хранения магазина. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, причиной ЧП стало самодельное взрывное устройство. Мощность взрыва эквивалентна 200 граммам тротила, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу по факту взрыва возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полицейские. В здании проведена эвакуация, повреждений несущих конструкций нет.

Фото, видео: «Фонтанка», РЕН ТВ