Пострадавшим в результате взрыва в Петербурге выплатят по 300 тысяч рублей

Правительство Санкт-Петербурга выплатит по 300 тысяч рублей каждому пострадавшему в результате взрыва самодельного взрывного устройства, произошедшего в супермаркете «Перекрёсток» вечером 27 декабря, сообщил в Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

«Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора», — говорится в сообщении.

По данным городских властей, в результате взрыва в супермаркете «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте в среду пострадали 13 человек, в больницах города остаются шестеро. По данным СКР, в магазине сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начинённое поражающими элементами.

Президент России Владимир Путин назвал произошедший взрыв терактом. В то же время уголовное дело по факту инцидента возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.