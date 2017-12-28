Путин объявил взрыв в магазине в Петербурге терактом

Президент Владимир Путин на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии, объявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошёл террористический акт, сообщает RT.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт», — заявил Путин.

При этом официально дело после взрыва в Петербурге возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более человек.

Президент добавил, что поручил ФСБ при задержании предполагаемых террористов «действовать строго в рамках закона». Но он заметил, что при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов боевиков нужно «ликвидировать».

Напомним, взрыв в супермаркете произошёл вечером 27 декабря. По данным Следственного комитета, в камере хранения супермаркета сработало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами. По последним данным, при взрыве пострадали 13 человек.

Позднее стало известно, что оперативные мероприятия по этому делу координирует штаб Национального антитеррористического комитета России. Петербургское издание «Фонтанка» в ночь на 28 декабря опубликовало видеоролик, на котором, предположительно, запечатлён возможный исполнитель взрыва. На кадрах видно, как из маршрутного такси у магазина выходит мужчина с рюкзаком, кладёт его в камеру хранения, после чего проводит около полутора минут в торговом зале и уходит из магазина без сумки.