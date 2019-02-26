СМИ: Ольгу Глацких могут назначить замдиректора ДИВС «Уралочка»

Экс-директор свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких может стать заместителем директора Дворца игровых видов спорта «Уралочка» (подчиняется областному министерству физкультуры и спорта), со ссылкой на источник в правительстве региона пишет Ura.ru.

По словам представителя обладминистрации, назначение Глацких — часть стратегического плана губернатора: через неё глава региона намерен ослабить министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта. Уволить его пытались ещё в прошлую реформу правительства в 2017 году, но эти планы отодвинули сначала выборы президента, а после — блестяще проведённый чемпионат мира по футболу, за который губернатор получил орден Александра Невского.

Сам Леонид Рапопорт отказался от комментариев. Директор ДИВСа Геннадий Севастьянов заявил, что впервые слышит о таких планах. Стоит отметить, что Севастьянов достиг пенсионного возраста (ему 63 года), а контракт с ним заканчивается в августе 2019 года.

Напомним, публичный скандал с участием Ольги Глацких разгорелся после того, как чиновница на встрече с общественниками в Кировграде заявила, что государство молодёжи «в принципе ничего не должно», потому что им «должны родители», которых, в свою очередь, «государство не просило рожать». Заявление Глацких вызвало широкий общественный резонанс. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на время служебной проверки отстранил Глацких от занимаемой должности. 9 февраля она ушла в отставку.