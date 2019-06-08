Следователи закрыли дело о смерти владельца тагильского салона красоты Dolce Vita Вячеслава Бушина, погибшего в отделе полиции в Екатеринбурге

Правоохранители завершили расследование уголовного дело по факту смерти в отделении полиции № 7 Екатеринбурга владельца нижнетагильского салона красоты Dolce Vita Вячеслава Бушина. Как сообщает портал Е1.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве, недавно дело по статье УК РФ «Халатность» в отношении полицейских ОП № 7 было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. По словам собеседника издания, в ходе следствия сотрудники СКР установили, что Бушин пронёс с собой в камеру бритву, которую спрятал под стелькой ботинка. Следователи не нашли в случившемся повода привлекать к уголовной ответственности полицейских, но несколько сотрудников отдела в связи с инцидентом были привлечены к дисциплинарным взысканиям, а один из них уволен.

Напомним, 44-летний бизнесмен Вячеслав Бушин был задержан в своём коттедже в Нижнем Тагиле накануне инцидента. Мужчина подозревался в разбойном нападении на екатеринбургский офис одной из местных турфирм. Налётчику удалось похитить всего 500 тысяч рублей. Эти деньги Бушин потратил на выкуп из залога своего автомобиля Jaguar, но для выкупа второго автомобиля (предположительно, Infiniti) средств у мужчины не хватило.

По дороге из Нижнего Тагила в отношении задержанного был составлен протокол по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопровождавшееся нецензурной бранью». Насколько удалось выяснить, мужчина в какой-то момент несколько несдержанно повёл себя по отношению к полицейским.

24 июля Бушин был найден мёртвым в камере ОП № 7 Екатеринбурга. Тело мужчины с перерезанными венами обнаружили через несколько часов после задержания, а рядом с ним валялись вынутые из обуви супинаторы. При этом сообщается, что погибший находился в камере один.

У Бушина в Нижнем Тагиле остались жена и двое детей.