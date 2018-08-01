Возбуждено уголовное дело после смерти владельца нижнетагильского салона красоты Dolce Vita Вячеслава Бушина

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» в отношении полицейских ОП № 7 Екатеринбурга, где в ночь на 24 июля скончался хозяин нижнетагильского салона красоты Dolce Vita Вячеслав Бушин. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, мужчина был доставлен в Екатеринбург из Нижнего Тагила и помещён в одиночную камеру. Но полицейские не уследили за задержанным, и утром он был обнаружен в луже крови, а рядом с ним валялись вынутые из обуви супинаторы. Прибывшие медики констатировали смерть около 7:00.

Напомним, 44-летний бизнесмен Вячеслав Бушин был задержан в своём коттедже в Нижнем Тагиле накануне инцидента. Мужчина подозревался в разбойном нападении на екатеринбургский офис одной из местных турфирм. Как рассказал собеседник Znak.com, налётчику удалось похитить всего 500 тысяч рублей.

«Нападавший рассчитывал на большую сумму. Он знал примерное время инкассации и то, что при этом из фирмы вывозят по несколько миллионов рублей. Но просчитался и ворвался в офис уже после инкассации. Всё-таки это не закоренелый преступник. Сразу после нападения он пошёл и выкупил за эти же 500 тысяч рублей свой Jaguar из залога», — поясняет источник.

При этом уточняется, что для выкупа второго автомобиля (предположительно, Infiniti) средств у мужчины не хватило.

По дороге из Нижнего Тагила в отношении задержанного был составлен протокол по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопровождавшееся нецензурной бранью». Насколько удалось выяснить, мужчина в какой-то момент несколько несдержанно повёл себя по отношению к полицейским.

У Бушина в Нижнем Тагиле остались жена и двое детей.