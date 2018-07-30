Владелец тагильского салона красоты Dolce Vita погиб в отделении полиции

Во вторник, 24 июля, в камере ОП № 7 Екатеринбурга был найден мёртвым предприниматель из Нижнего Тагила Вячеслав Бушин, сообщает портал Е1.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным издания, тело мужчины с перерезанными венами обнаружили через несколько часов после задержания. При этом сообщается, что погибший находился в камере один.

Причина задержания мужчины не уточняется, но изначально в заметке E1.ru было указано, что Бушин подозревался в разбое. Позже эта информация была удалена с сайта. Согласно базе СБИС, Вячеслав Бушин является владельцем и директором тагильского салона красоты Dolce Vita на улице Орджоникидзе.

«Крови было много. В ОП есть журнал оказания медицинской помощи, там зафиксирована запись врача о том, что у задержанного были резаные раны рук и шеи. Скончался. Судя по записи, реанимация не проводилась, значит, скорая приехала к трупу. Но это я так предполагаю. Думаю, что полицейские недоглядели», — рассказала журналистам портала член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Вековшинина.

У погибшего осталась жена и двое несовершеннолетних детей. Отец Вячеслава отказался общаться с журналистом АН «Между строк».