СМИ стали известны подробности смерти хозяина тагильского салона красоты Dolce Vita

Найденный мёртвым в камере ОП № 7 Екатеринбурга тагильский бизнесмен Вячеслав Бушин был задержан по подозрению в разбойном нападении на екатеринбургскую турфирму, клиентом которой он долгое время являлся. Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах, Бушина задержали в Нижнем Тагиле, после чего его доставили в областную столицу.

«Насколько удалось выяснить на данный момент, указанный гражданин имел серьёзные финансовые долги в связи с игрой на бирже. В какой-то момент он вынужден был начать закладывать собственное имущество, чтобы расплатиться. В частности, известно о двух дорогостоящих личных автомашинах, которые оказались в залоге», — описал собеседник издания события, предшествовавшие ограблению.

Собеседник Znak.com уточнил, что при ограблении турфирмы подозреваемый использовал «предмет, похожий на пистолет», а похитив выручку, налётчик скрылся.

«По пути [из Нижнего Тагила в Екатеринбург] он вёл себя несдержанно по отношению к сотрудникам внутренних дел. В связи с этим на гражданина был составлен протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство, сопровождавшееся нецензурной бранью". Именно поэтому по прибытии в отдел полиции № 7 Екатеринбурга его поместили в одиночную камеру», — добавил силовик. При этом полицейские, с его слов, успели получить от задержанного признательные показания.

Напомним, 44-летний владелец и директор салона красоты Dolce Vita на улице Орджоникидзе был найден мёртвым 24 июля в камере с перерезанными венами.