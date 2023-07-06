Следователи задержали руководителя детсада и специалиста управления соцполитики по делу о гибели 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи задержали и. о. заведующего детского сада и специалиста опеки и попечительства управления соцполитики и предъявили им обвинения по делу о гибели 6-летнего мальчика, сообщили АН «Между строк» в СК РФ по региону. По словам исполняющего обязанности руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Анатолия Надбитова, в ведомстве полагают, что задержанные знали о факте истязаний малыша, но не сообщали об этом в правоохранительные органы и не приняли необходимые меры, согласно своим должностным инструкциям.

Руководителю детского сада предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия), а специалисту опеки и попечительства предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая смерть человека).

Напомним, рано утром, 29 июня, в Екатеринбурге, в гараже, в большой сумке нашли тело 6-летнего ребёнка. Выяснилось, что смерть малыша наступила ещё несколько месяцев назад, но должностные лица, ответственные за контроль за воспитанием ребёнка в приёмной семье, не проверяли, жив ли он.

Следователи отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области уже предъявили обвинение в убийстве мальчика его опекуну — 33-летней местной жительнице и задержали её. Женщину также обвиняют в истязании и мошенничестве. Кроме того, после этой трагедии, депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты РФ по вопросам защиты прав детей».