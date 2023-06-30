Следователи предъявили опекуну погибшего в Екатеринбурге 6-летнего мальчика обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве (ВИДЕО)

Следователи отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области предъявили обвинение в убийстве 6-летнего мальчика его опекуну — 33-летней местной жительнице, задержанной накануне. Её также обвиняют в истязании и мошенничестве. С учётом установленных обстоятельств, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Напомним, рано утром, 29 июня, тело ребёнка нашли в гараже в большой сумке недалеко от дома погибшего. Причём смерть малыша наступила ещё несколько месяцев назад. В ходе расследования выяснилось, что задержанная была определена опекуном ребёнка в августе 2019 года и получала ежемесячные выплаты на нужды и содержание мальчика. Согласно материалам дела, женщина, в период 2022 года систематически избивала ребёнка.

Несмотря на то, что малыш умер, она на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о его смерти в правоохранительные органы и органы опеки, продолжала получать все выплаты. В свою очередь, должностные лица, ответственные за контроль и воспитание малыша, не проверяли, жив ли мальчик.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Следствием в рамках возбуждённого уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей.

По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по региону полковника юстиции Анатолия Надбитова дальнейшее расследование будет поручено следователям областного аппарата СК России.

Отметим, после гибели 6-летнего малыша депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты РФ по вопросам защиты прав детей». По задумке авторов, законопроект направлен на защиту детей-сирот, а также на унификацию требований к подготовке опекунов, приёмных родителей, упрощение устройства ребёнка в семью и повышение компетентности замещающих родителей.