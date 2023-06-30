После гибели 6-летнего мальчика в Екатеринбурге в Госдуме в первом чтении приняли поправки в закон о защите прав детей

Накануне, 29 июня, депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты РФ по вопросам защиты прав детей». Во время обсуждения докладчики и другие депутаты не раз упоминали громкую историю со смертью 6-летнего мальчика в Екатеринбурге, который воспитывался в приёмной семье.

В качестве основных положений, вынесенных депутатами на обсуждение, стали психологическое обследование потенциальных опекунов и самих детей-сирот, обязательность прохождения опекунами (в том числе из числа близких родственников) специальной «родительской» подготовки, а также введение преимущественного права на усыновление и опеку бабушками, дедушками, совершеннолетними братьями и сестрами, отчимами и мачехами.

По задумке авторов законопроекта он направлен на защиту детей-сирот, а также на унификацию требований к подготовке опекунов, приёмных родителей, упрощение устройства ребёнка в семью и повышение компетентности замещающих родителей.

«Наверняка вы знаете вчерашнюю жуткую трагедию, которая произошла в Екатеринбурге, где поисковики нашли в сумке на территории гаража тело 6-летного мальчика, который, к слову, воспитывался в опекунской семье. Семья эта взяла под опеку шестерых детей. При этом мальчик пропал уже несколько месяцев назад, но и органы опеки тоже скрывали этот факт, подтвердив, что мальчик потерялся только три дня назад (что было ложью, о чём должны были знать органы опеки, — Прим. ред.). Один этот факт говорит нам о том, что необходимо менять существующую систему устройства детей в семьи», — заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Несмотря на большое количество вопросов к законопроекту, возникших у депутатов, документ был принят в третьем чтении большинством голосов («за» проголосовали 352 человека — 78,2% депутатов). Все озвученные парламентариями предложения и поправки должны быть интегрированы в законопроект в течение следующих 15 дней, что также было поддержано большинством депутатов. После его направят на рассмотрение во втором чтении.