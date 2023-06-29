В Екатеринбурге нашли тело без вести пропавшего 6-летнего мальчика

Сегодня утром, 29 июня, на территории гаражного комплекса Чкаловского района Екатеринбурга, было обнаружено тело без вести пропавшего 6-летнего мальчика, которого три дня искали полицейские и волонтёры. Как сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по региону Анатолий Надбитов, смерть ребёнка наступила ещё несколько месяцев назад.

«По данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад. Точная причина его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы. Факт гибели ребёнка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее», — сообщил Анатолий Надбитов.

Он отметил также, что дал указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Информацию об обнаружении тела ребёнка подтвердил и начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

«Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребёнка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку. По предварительным данным, несовершеннолетний погиб давно. Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что, якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков и следователей не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии», — отметил Валерий Горелых.

Сегодня в Екатеринбурге задержана опекун погибшего, которая может быть причастна к трагедии. Сейчас сотрудники СКР общаются с этой женщиной и проводят необходимые мероприятия. Расследование продолжается, все обстоятельства смерти ребёнка устанавливаются. Ход расследования находится на личном контроле у Анатолия Надбитова.