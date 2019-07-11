Следователи назвали причину взрыва в доме по Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле

В Следственном отделе Ленинского района Нижнего Тагила назвали причину взрыва на четвёртом этаже многоквартирного дома № 42 по Черноисточинскому шоссе, который произошёл вечером 10 июня. Напомним, в результате взрыва ударной волной через окно на улицу выбросило 27-летнего хозяина квартиры, который этим же вечером скончался в реанимации.

Как рассказал АН «Между строк» замруководителя отдела Сергей Соседков, трагедия произошла из-за неправильного обращения с газовым оборудованием.

«Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Причина пожара: неправильное обращение с газовым оборудованием погибшим», — пояснили в ведомстве.

По данным нескольких источников АН «Между строк», погибший страдал шизофренией и состоял на учёте.

Отметим, что после трагедии Владислав Пинаев ввёл в городе режим ЧС. В настоящее время специалисты ЗАО «Стройкомплекс» производят в здании восстановительные работы.