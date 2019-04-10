СКР возбудил уголовное дело против вынесших приговор экс-министру обороны СССР судей

Следователи возбудили уголовное дело против судей Вильнюсского окружного суда, которые вынесли приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, а также другим россиянам по делу о событиях 1991 года у Вильнюсской телебашни, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«По итогам процессуальной проверки в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса», — сказала Петренко.

Уточняется, что дело возбуждено по ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного приговора»). По мнению следователей, судьям было известно, что инкриминируемые обвинения не соответствуют обстоятельствам января 1991 года.

«В приговоре судьи констатировали тот факт, что "по существу нет возможности конкретизировать, от действий кого из обвиняемых возникли наиболее тяжкие последствия, то есть убийство гражданских лиц и причинение телесных повреждений". Таким образом, они грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых», — отметила Петренко.

В СКР настаивают, что приговор вынесен с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса.

Напомним, Вильнюсский окружной суд заочно приговорил бывшего министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы, бывшего офицера КГБ Михаила Головатова — к 12 годам, ещё один фигурант дела, военный Геннадий Иванов, приговорен к четырём годам тюрьмы, а полковник запаса российской армии Юрий Мель получил семь лет. По версии суда, россияне были причастны к гибели людей во время столкновений протестующих в Вильнюсе в 1991 году, тогда погибли 14 человек и более 700 пострадали.