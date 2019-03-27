Суд Вильнюса заочно осудил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова на 10 лет тюрьмы

Вильнюсский окружной суд заочного приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о событиях 13 января 1991 года, пишет «Интерфакс».

94-летний Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР, говорилось ранее в обвинительном акте Генпрокуратуры. Язов признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Согласно обвинительному акту, Язов создал организованную группу вместе с ныне покойными советскими деятелями: бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарём ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным.

Прокуроры утверждали, что Язов действовал, зная, что в период времени между двумя мировыми войнами Литва была независимой, а 11 марта 1990 года объявила о восстановлении независимого государства. В обвинительном акте говорится, что, привлекая Компартию и создавая различные организации, Язов со своими соратниками поручил другим должностным лицам «подготовить план захвата власти в Литве, составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату, включив в него государственные органы власти и управления, объекты массовой информации, коммуникации, путей сообщения».

Согласно документу, «11 января 1991 года при реализации плана преступных деяний при помощи военных действий были начаты агрессия со стороны Советского Союза и вооружённый конфликт в Литве». В документе описываются нападения в Вильнюсе и много внимания уделено захвату столичного Дома печати. Согласно официальной версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи пострадали.

По делу 13 января в 1999 году по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек. Пострадавшими в деле признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек. Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачёва.

Наказания лишением свободы оглашаются и другим обвиняемым. Обвинения в «осуществлённой советской агрессии» предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство из них привлечено к суду заочно, перед судом предстали лишь два гражданина Российской Федерации, сообщает агентство BNS.