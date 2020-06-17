СКР убедил предпринимателя в Нижнем Тагиле выплатить порядка 6 млн рублей долгов по зарплате  

В конце мая восемь работников одного из тагильских предприятий, занятых в сфере переработки промышленных отходов, обратились в следственный отдел по Тагилстроевскому району из-за долгов по зарплате. По их словам, заработная плата им не выплачивалась в марте и апреле 2020 года. В ходе проверки выяснилось, что пострадавших около 60 человек, а образовавшийся долг перед ними достигает 6 миллионов рублей.

Сотрудники СКР наряду с проверочными мероприятиями провели с предпринимателем разъяснительную беседу о том, что уголовной ответственности можно избежать в случае полного погашения задолженности. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, работодатель полностью погасил долги перед сотрудниками ещё до окончания доследственной проверки.

«Сотрудники СКР произвели нужный эффект буквально в течение трёх дней с момента нашего обращения. Хотя до этого работодатель нас постоянно “кормил завтраками”. Такие эффективные действия правоохранительных органов я до этого видел только в фильмах. В день подачи заявления следователи СКР выехали на место, изъяли необходимую документацию, стали опрашивать работников и представителей администрации предприятия… Выражаю благодарность Петру Ивановичу Понявину, руководителю следственного отдела по Тагилстроевскому району, и его следователям, в частности Евгению Витальевичу Варехину, которые с пониманием отнеслись к нашей проблеме», — рассказал один из обратившихся в СКР тагильчанин Михаил.

Отметим, после введения режима самоизоляции в марте тагильские предприниматели начали массово закрывать и продавать свой бизнес. Сохранять дело мешают отток клиентов и падение спроса, нехватка оборотки, а также рост закупочных цен и банкротство поставщиков. Кроме того, из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году число безработных в Нижнем Тагиле увеличилось с 700 до 4000 человек.