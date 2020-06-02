В Нижнем Тагиле число безработных в период пандемии коронавируса увеличилось с 700 до 4000 человек

В этом году число безработных в Нижнем Тагиле увеличилось с 700 до 4000 человек из-за распространения новой коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции. И это только по данным Центра занятости, без учёта тех, кто работал без заключения трудовых договоров. Об этом мэр Владислав Пинаев сообщил сегодня, 2 июня, в эфире Ura.ru в Instagram.

«Из малого бизнеса в первую очередь пострадали, конечно, общепит и часть торговли, — отметил Владислав Пинаев. — Да, мы не блещем большим количеством торговых центров, а в тех, которые есть, присутствуют в большой степени некие федеральные бренды. Но без работы остались тагильчане, которые там работали. И неизвестно, когда всё это начнёт функционировать в полном объёме. Лично я не против открытия маленьких магазинчиков, которые торгуют обувью и одеждой. Там не будет таких столпотворений, которые бывают, например, в “Красном и белом”».

Сегодня все крупные предприятия города продолжают свою деятельность, около 50 тысяч человек, задействованных на них, уже вышли на работу. Субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнем Тагиле сейчас насчитывается порядка 12 тысяч. Для многих из них доступны различные меры государственной поддержки. Чтобы узнать более подробную информацию о них, можно обратиться в центр «Мой бизнес», который является представительством Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».