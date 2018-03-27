СКР называет наиболее вероятной причиной пожара в Кемерове короткое замыкание

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил президенту Владимиру Путину на совещании в Кемерове, что наиболее вероятной причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» считается короткое замыкание, пишет ТАСС.

«Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим,— применение открытого огня», — заявил Бастрыкин.

Он уточнил, что для определения точной причины назначены экспертизы. Глава СКР также подтвердил, что многие двери в находившемся в ТЦ кинотеатре были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками. Кроме того, система безопасности центра «в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала», добавил глава СКР.

Пожар в кемеровском ТЦ начался в воскресенье 25 марта, тушили его почти сутки. В результате возгорания погибли 64 человека, более 50 пострадали. Под следствие уже попали гендиректор ТЦ Надежда Судденок и трое её подчинённых. Также был задержан сотрудник ЧОПа, отключивший в ТЦ систему оповещения.