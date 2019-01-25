СКР назвал причину смерти туристки, погибшей в горах на севере Свердловской области

По данным судмедэкспертизы, причиной смерти 35-летней Елены Подкорытовой, погибшей в горах при спуске после попытки восхождения на Сухогорский камень на севере Свердловской области, стало общее переохлаждение, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ведомстве отметили, что доследственная проверка продолжается, опрашиваются туристы, родственники девушек, изучаются обстоятельства выхода на маршрут. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 35-летняя Елена Подкорытова и 31-летняя Елена Осипова потерялись в районе горы Сухогорский (Казанский) камень 19 января после того, как их группа попала в сильный снегопад. При спуске с горы две девушки остановились переговорить с другой группой, после чего сбились с маршрута. Обнаружить их удалось только 22 января: к тому моменту одна из туристок уже погибла, вторую в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу Краснотурьинска. Накануне Елене Осиповой, которая находилась в крайне тяжёлом состоянии, ампутировали омертвевшие от холода стопы обеих ног. Сейчас ей пытаются спасти пальцы рук.

Похороны Елены Подкорытовой запланированы на 26 января. Проводы в последний светлый путь будут проходить по адресу: улица Хвойная, 80 в Храме во имя Святителя Луки Крымского (храм находится напротив школы № 53). Начало церемонии в 12:00.