Туристке, выжившей в горах на севере Свердловской области, ампутировали стопы

Спасённой 31-летней туристке Елене Осиповой провели срочную операцию по ампутации стоп, сообщает пресс-служба Городской клинической больницы №40. Операция по ампутации прошла успешно, почти без кровопотери, при этом состояние девушки всё ещё остаётся крайне тяжёлым.

«Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких. Прогнозы делать пока рано. Её состояние сейчас обусловлено длительной гипотермией, поэтому мы наблюдаем клинику полиорганной недостаточности: почечной, сосудистой, церебральной, дыхательной. Но основную причину интоксикации организма мы ликвидировали», - рассказал заведующий ожоговым отделением ГКБ №40 Дмитрий Шуварин.

Как организм девушки справится с последствиями обморожения, врачи пока сказать не могут.

Напомним, 19 января две девушки 31 и 35 лет в составе группы из пяти человек вышли из турбазы «Серебрянский камень» и направились в сторону горы Казанский Камень. Подъём на вершину из-за погоды отложили и пошли обратно. Девушки встретили другого путешественника и после этого отстали от группы и пропали. В поисках задействовали вертолёт, привлекли охотников, знающих место, и волонтёров. Через три дня, 22 января, их местоположение установили, оказалось, что вторая туристка не выжила.

Накануне выжившую туристку доставили на вертолёте в ГКБ № 40. Врачи сообщили, что девушка находится в крайне тяжёлом состоянии. Её погрузили в медикаментозный сон и обеспечивают искусственную вентиляцию легких. Также специалисты предупреждали, что стопы и голени на уровне нижней трети (около десяти сантиметров), скорее всего, придется ампутировать: мёртвые ткани могут спровоцировать интоксикацию, от которой может развиться острая почечная недостаточность, опасная летальным исходом.