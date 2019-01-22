На севере Свердловской области нашли двух пропавших туристок. Одна из них скончалась

Спасатели обнаружили туристок, потерявшихся 3 дня назад на севере Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Одна из туристок скончалась.

«Сегодня в 14:45 группа спасателей, которая бортом МЧС России была доставлена в зону поиска, обнаружила туристов, потерявшихся 19 января на севере Свердловской области. Эвакуация туристов будет производиться с помощью вертолёта Ми-8 МЧС России. К сожалению, одна из туристок на момент обнаружения находилась без признаков жизни. Другую пострадавшую туристку с признаками обморожения бортом МЧС планируется доставить в лечебное учреждение г. Краснотурьинска», — сообщает е1.ru со ссылкой на МЧС.

Напомним, 19 января группа из пяти туристов попала в сильный снегопад во время похода в районе горы Казанский Камень. При спуске с горы две девушки сначала присоединились к другой группе туристов, после чего сбились с маршрута. С того дня их местоположение не могли установить, несмотря на то, что туристкам дважды удалось дозвониться на телефон 112. Одна из девушек рассказала спасателям во время телефонного разговора, что вторая упала в водоём, промокла и не смогла выжить.

По факту исчезновения девушек следственный отдел по Краснотурьинску СУ СКР по Свердловской области начал доследственную проверку. Опрашиваются туристы, родственники девушек, изучаются обстоятельства выхода на маршрут. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.