Следственный комитет начал проверку после пропажи туристок на Северном Урале

По факту пропажи двух туристок на севере Урала у горы Казанский Камень в районе Карпинска начата проверка, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

«По предварительным данным, 19 января 2019 года во время похода в районе горы Казанский Камень группа из пяти туристов попала в сильный снегопад. При спуске две девушки сначала присоединились к другой группе туристов, после чего сбились с маршрута. Предположительно, пропавшие туристки могут находиться в районе посёлка Кытлым», — рассказал старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.

По его словам, сейчас поиск девушек ведут сотрудники МЧС, полиции, волонтёры, местные охотники.

«Планируется опросить туристов, которые вернулись из похода, устанавливаются знакомые и родственники двух пропавших туристок, выясняются обстоятельства выхода на маршрут (кто был в составе группы, было ли фактически ухудшение погодных условий, проводился ли предпоходный инструктаж, какие у туристов имелись с собой средства для выживания, насколько туристы были подготовлены к походу)», — говорит Шульга.

По его словам, по итогам проверки, возможно, будет принято решение о возбуждении уголовного дела: по данным, которые пока официально не подтверждены, одна из потерявшихся девушек погибла от переохлаждения.

19 января во время похода на гору Казанский Камень группа из пяти человек попала в снегопад. При спуске две девушки сначала остановились возле встретившегося им туриста, а затем пропали. У девушек нет с собой ни продуктов, ни спичек. Накануне одна их туристок впервые вышла на связь со спасателями: предположительно, она находится в районе посёлка Кытлым. Эвакуировать девушек планируют при помощи вертолёта Ми-8.