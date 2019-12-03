СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Следственный комитет завершил расследование дела сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, сообщается на сайте ведомства.

В заключении СК отмечается, что две старшие сестры в момент убийства могли осознавать свои действия и руководить ими. Мотивом убийства следователи назвали «острую личную неприязнь» девушек к их отцу, которая была обусловлена издевательствами с его стороны. Следствие считает это смягчающим обстоятельством.

Материалы уголовного дела по части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору») переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В отношении младшей сестры направлено постановление о принудительном лечении.

Ранее защита сестёр Хачатурян подала ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных — адвокаты считают убийство отца сёстрами самообороной.

Напомним, сёстры Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. По версии следствия, они убили мужчину из-за его противоправных насильственных действий против них. Сначала сестёр содержали в СИЗО, а в сентябре перевели под домашний арест.