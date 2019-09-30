Суд приобщил к делу сестёр Хачатурян видеозапись издевательств их отца (ВИДЕО)

Адвокат одной из сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил, что суд приобщил к уголовному делу видеозапись, сделанную самим Михаилом Хачатуряном. На видео мужчина бьёт и ругает своих дочерей за то, что они съели конфеты.

«Чудом сохранилось ещё одно подтверждение издевательств отца. Данное видео издевательств Хачатуряна над дочерьми приобщено к материалам уголовного дела. На видеозаписи отец ругает дочерей за большое количество съеденных конфет, называет их "тварями" и бьёт одну из них ногой», — рассказал ТАСС адвокат Алексей Паршин.

По словам правозащитника, одним из вещдоков по делу также стал телефон убитого.

Напомним, троих сестёр Хачатурян задержали 28 июля в Москве. Они признались, что накануне убили отца. По словам девочек, он долгое время причинял им «моральные страдания»: бил их, насиловал и истязал.

В сентябре 2019 года в отношении убитого было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время завершено расследование убийства Михаила Хачатуряна. Сёстрам предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. При этом в обвинении следствие указывает, что действия девушек были спровоцированы потерпевшим Михаилом Хачатуряном. Адвокаты обвиняемых настаивают, что сёстры действовали в рамках необходимой обороны от многолетнего насилия со стороны отца.