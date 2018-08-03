В Москве суд арестовал сестёр Хачатурян, убивших отца

Останкинский суд Москвы арестовал сестёр Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору, со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Селиванову пишет «Интерфакс». Девушки арестованы до 28 сентября, заседание прошло в закрытом режиме.

Сестёр Хачатурян задержали 28 июля. Они признались, что накануне убили отца, Михаила Хачатуряна. По словам сестёр, он долгое время причинял им «моральные страдания». Тело мужчины нашли в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе.

Обвинения сёстрам предъявили 30 июля. В тот же день суд должен был избрать им меру пресечения, но вместо этого продлил задержание на 72 часа.

Знакомые девушек рассказали СМИ, что отец их постоянно избивал и насиловал. По их словам, родственники об этом знали, но закрывали глаза, потому что Хачатурян давал им деньги.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал со слов сестер, что отец наносил им травмы, угрожал оружием, не пускал учиться и использовал как «рабынь». За минувший учебный год они в школе были семь раз, добавил он. По его словам, жена Хачатуряна и сын сбежали из дома из-за угроз расправы.

Сотрудники органов опеки и полицейские несколько раз пытались попасть к ним домой, но отец не открывал им дверь, а они не проявили настойчивость, рассказал Мельников. В ГУ МВД Москвы заявили, что не получали жалоб на противоправные действия в квартире Хачатурянов.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова пообещала попросить прокурора Москвы дать оценку работы сотрудников органов опеки и школы 1370, где учились сёстры. Директор школы Сергей Корышев заявил, что пропускать занятия они начали с февраля 2017 года. Школа неоднократно обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства, добавил Корышев. Признаков физического или морального насилия у сестёр учителя не замечали, отметил он.