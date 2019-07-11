Возбуждено уголовное дело против отца сестёр Хачатурян

Следственный комитет России посмертно возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна. Троих дочерей мужчины судят за его убийство.

«Следственная группа СК России выделила в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы как истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера», — рассказал собеседник ТАСС.

Напомним, троих сестёр Хачатурян задержали 28 июля в Москве. Они признались, что накануне убили отца, Михаила Хачатуряна. По словам сестёр, он долгое время причинял им «моральные страдания» — бил их, насиловал и истязал.