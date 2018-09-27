Басманный суд Москвы отпустил сестёр Хачатурян из СИЗО

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и освободил из-под ареста всех троих сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. К девушкам применили новую меру пресечения — запрет определённых действий на три месяца, до 27 декабря. Эта мера схожа с домашним арестом. Сёстрам запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома после 19:00. Телефоном и другими средствами связи можно пользоваться только для общения со следователями. Нельзя общаться со СМИ, свидетелями, между собой и потерпевшими. Находиться они будут в разных квартирах, сообщает «Дождь».

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны 27 июля после убийства их отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Сёстры, старшей из которых 19 лет, а младшей 17, дали признательные показания, рассказав о систематическом насилии с его стороны. 2 августа суд санкционировал их арест.

Знакомые девушек рассказали СМИ, что отец их постоянно избивал и насиловал. По их словам, родственники об этом знали, но закрывали глаза, потому что Хачатурян давал им деньги. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал со слов сестёр, что отец наносил им травмы, угрожал оружием, не пускал учиться и использовал как «рабынь». В то же время, по данным информированного источника «Интерфакса», следствие полагает, что убийство отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным сёстрами.