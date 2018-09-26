Следствие попросило отпустить сестёр Хачатурян из СИЗО

Следственный комитет попросил освободить из-под стражи сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, со ссылкой на секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву пишет «Интерфакс».

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определённых действий на срок до 28 декабря 2018 года в отношении обвиняемых Хачатурян», — сообщила Царёва.

Запрет на определённые действия схож с домашним арестом, но это более мягкая мера пресечения.

Напомним, Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны 27 июля после убийства их отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Сёстры, старшей из которых 19 лет, а младшей 17 лет, дали признательные показания, рассказав о систематическом насилии с его стороны. 2 августа суд санкционировал их арест.