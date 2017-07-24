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24 Июл 2017 13:39 | Метки: Новости Нижнего Тагила

СК закрыл уголовное дело за экстремизм в отношении главреда АН «Между строк»

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила закрыл уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти и вражды» (282 УК РФ) в отношении главного редактора агентства новостей «Между строк» Натальи Вахониной. Об этом говорится в постановлении о прекращении уголовного преследования от 14 июля 2017 года, которое Вахониной сегодня передал её адвокат Виктор Мастеренко. Согласно документу, следствие установило, что страницу в соцсети «ВКонтакте», где были выложены экстремистские песни и видеозаписи, вело «лицо мужского пола», а следовательно, Наталья Вахонина не причастна к совершению преступления.

«За год у этого дела сменилось три следователя, и несколько десятков людей, включая этих следователей, их начальство, меня, моего адвоката, сотрудников прокуратуры и судей, которые рассматривали мои жалобы, потратили время впустую. Да, я рада, что здравый смысл возобладал, и я надеюсь, что с таким же рвением следственные органы теперь будут тратить время на раскрытие настоящих, общественно опасных преступлений»,  прокомментировала главред АН «Между строк».

Напомним, Наталья Вахонина находилась в статусе подозреваемой по уголовному делу по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ). Следователи вменяли Вахониной в вину размещение в 2011-2012 годах трёх песен группы «Хук справа» и видеоролика «Готовься!», выложенных на странице «Русский образ Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» с якобы принадлежащего ей IP-адреса. Об интересе Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) к записям «ВКонтакте» пятилетней давности журналист впервые узнала в начале июля 2016 года. Оперативники ЦПЭ предлагали главреду АН «Между строк» признаться в размещении песен и видеоролика, чтобы сразу закрыть дело по истечению срока давности. Наталья Вахонина сознаваться в том, чего она не совершала, отказалась. 18 августа в её квартиру пришли с обыском сотрудники ЦПЭ, Следственного комитета и ФСБ, которые конфисковали для экспертизы всю электронику: ноутбук, планшетный компьютер, телефоны, флеш-карты. Руководитель следственного управления СКР по Свердловской области Валерий Задорин тогда заявил об отсутствии связи дела с профессиональной деятельностью подозреваемой, политикой или прошедшей избирательной кампанией. Коллектив агентства новостей «Между строк» написал открытое обращение с требованием прекратить уголовное преследование Натальи Вахониной по надуманным основаниям.

Агентство новостей «Между строк»

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