СК возбудил уголовное дело в отношении мамы братьев-азербайджанцев, которые избили двоих одноклассников в Нижнем Тагиле

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления) в отношении 37-летней Ферганы Аббасовой, мамы двух братьев-азербайджанцев, которые около школы № 56 избили одноклассников — мальчика и 11-летнюю девочку Соню.

«По версии следствия, днём 29 декабря 2023 года подозреваемая недалеко от здания школы на улице Гвардейской в городе Нижнем Тагиле, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, нанесла удар рукой в область головы девочки. Согласно материалам уголовного дела, в избиении девочки также принимали участие двое малолетних сыновей подозреваемой, при этом женщина не препятствовала избиению и своими активными действиями пресекала попытки других лиц прекратить применение насилия в отношении девочки. Тем самым подозреваемая вовлекла двоих своих малолетних детей в совершение тяжкого преступления», — пояснили в ведомстве.

Напомним, также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, конфликтные ситуации между братьями и их одноклассницей возникали ранее, в том числе на территории школы, где обучаются участники инцидента. При этом должностными лицами образовательного учреждения не были приняты необходимые меры по предупреждению и недопущению совершения в отношении девочки противоправных действий.

Сама Соня рассказала журналистам Regnum, что в день инцидента братья облили её компотом в столовой, но вместо извинений старший из братьев предложил решить вопрос дракой «один на один», от чего девочка отказалась. Также она добавила, что накануне у мальчиков был конфликт с одноклассником, после которого братья стали писать ему оскорбления в соцсетях и угрожали его маме.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации. Свои проверки были организованы в полиции и прокуратуре.

В ведомстве отметили, что по указанию руководства СУ СК России по Свердловской области в связи с проводимой проверкой информации о поступающих в адрес потерпевшей угрозах будут применены меры безопасности, ситуации будет дана надлежащая правовая оценка.

В первый учебный день после новогодних каникул школу № 56 Нижнего Тагила, ставшую скандально известной после избиения, посетили сотрудники полиции и глава города Владислав Пинаев. Как сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых, 9 января профилактическую встречу с учащимися провели сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних.

Братья-обидчики, причастные к избиению девочки, поставлены на учёт в местной службе ПДН. После детального разбирательства сотрудники полиции уже предложили поместить их в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей. По сообщению источника редакции, мальчики перемещаются по школе исключительно в сопровождении завуча и продолжают обучение.

Помимо представителей силовых ведомств, ситуацию уже прокомментировали журналист ВГТРК Андрей Медведев, актриса театра и кино Яна Поплавская и российский музыкант Миша Маваши. Все сошлись на том, что ситуация требует детального разбирательства и общественной огласки, которой тщательно пытаются избежать представители управления образования и администрации Нижнего Тагила.