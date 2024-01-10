Избитая в Нижнем Тагиле пятиклассница впервые рассказала свою версию происшествия

11-летняя Соня, которую 29 декабря избили два брата-одноклассника, впервые рассказала свою версию инцидента, который произошёл рядом со школой № 56 Нижнего Тагила. Напомним, двое учеников школы из азербайджанской семьи избили двоих одноклассников — мальчика и девочку. Последней оказалась Соня, которой был причинён тяжкий вред здоровью. По неподтверждённой информации, происходящее на видео снимала мама обидчиков.

Девочка рассказала журналистам regnum.ru, что накануне инцидента у Рашада и Камала произошёл конфликт с одноклассником, после которого братья стали писать мальчику оскорбления в соцсетях, угрожали его маме. В тот же день к оскорблениям подключилась и мама братьев, которая вместо того, чтобы попытаться решить ситуацию мирно, проявила агрессию. Женщина, по словам Сони, ругалась матом и говорила, что на самом деле все издеваются над её детьми, а те никого не обижают.

На следующий день похожая история произошла и с самой Соней. Братья облили её компотом в столовой, но вместо извинений старший из братьев предложил решить вопрос дракой «один на один», от чего девочка отказалась. После уроков Соня с другими одноклассниками, выходя из школы, заметила Фергану Аббасову, маму Рашада и Камала. Женщина начала снимать на телефон подростков, требуя прекратить громко смеяться, до этого дети бурно беседовали. На видео родительница кричала, что её сыновей травят по национальному признаку. Школьники решили показать ей переписки, в которых Рашад и Камал не раз угрожали одноклассникам, однако это только спровоцировало дополнительную агрессию. Женщина набросилась на подростков и пыталась отнять телефоны.

«У нас был разговор с ней (матерью хулиганов. — Прим. ред.), мы пытались объяснить женщине всем классом, что её мальчики первые всех задирают, обзывают и толкаются. Мы даже показали ей сообщения с угрозами от её сыновей. Она стала выхватывать телефоны у нас, чтобы стереть эти сообщения, и при этом сильно материлась. Я ей сказала, что мы дети и кричать матом не нужно. За это она мне дала пощёчину со всей силы. Мы ей пытались объяснить, что никто не ругался с её детьми из-за национальности. Мы вообще о таком не думаем, нам просто хочется, чтобы они отстали от нас. Мы всегда молчали, а тут решили рассказать, что её очень сильно разозлило, и она крикнула всем ребятам матом, чтобы они закрыли рты и не врали про её детей», — рассказала журналистам девочка.

После словесной перепалки Рашад и Камал набросились на Соню и одного из её одноклассников и начали бить их. Фергана Аббасова при этом никак не препятствовала конфликту. В ходе драки девочка потеряла сознание. С места событий её госпитализировали на скорой помощи. Новогодние каникулы пятиклассница провела в больнице.

Накануне, в первый учебный день после новогодних каникул, школу № 56 Нижнего Тагила, ставшую скандально известной после избиения, посетили сотрудники полиции и глава города Владислав Пинаев. Как сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых, 9 января профилактическую встречу с учащимися провели сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних.

По словам правоохранителей, одной из главных задач проводимого классного часа была консультационная работа. Полицейские объяснили детям, что не нужно стесняться и бояться говорить о возникших сложностях с родителями и педагогами школы. А любые проблемы можно решить мирным путём.

Напомним, в Следственном комитете по факту избиения возбудили два уголовных дела: по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и по ст. 293 УК РФ (халатность). Контроль за ходом расследования на личный контроль поставил председатель СКР Александр Бастрыкин. Свои проверки были организованы в полиции и прокуратуре.

Братья-обидчики, причастные к избиению девочки, поставлены на учёт в местной службе ПДН. После детального разбирательства сотрудники полиции уже предложили поместить их в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей. По сообщению источника редакции, мальчики перемещаются по школе исключительно в сопровождении завуча и продолжают обучение.

Помимо представителей силовых ведомств, ситуацию уже прокомментировали журналист ВГТРК Андрей Медведев, актриса театра и кино Яна Поплавская и российский музыкант Миша Маваши. Все сошлись на том, что ситуация требует детального разбирательства и общественной огласки, которой тщательно пытаются избежать представители управления образования и администрации Нижнего Тагила. В то же время глава города по данной ситуации до сих пор так и не сделал никаких официальных заявлений, а своё посещение школы № 56 и общение с пятиклассниками афишировать не стал.