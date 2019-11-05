СК возбудил дело о халатности против руководства детсада в Нарьян-Маре, где убили шестилетнего ребёнка (ВИДЕО)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности против должностных лиц детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, где были убит шестилетний ребёнок, сообщается на сайте ведомства.

Следователи также опубликовали запись с камер наблюдения, на которых обвиняемый в убийстве Денис Поздеев заходит в детский сад и ходит по коридору. После этого с Поздеевым провели следственный эксперимент в детском саду. СК утверждает, что Поздеев признал вину.

Напомним, 31 октября Поздеев зашёл в детский сад, поднялся в комнату, где спали дети, и убил ножом шестилетнего мальчика. Убийцу на месте задержала вызванная сотрудниками детсада полиция и Росгвардия.

В рамках расследования также был задержан и арестован охранник детского сада, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, он пропустил Поздеева в детский сад, подумав, что это родитель. Охранник признал свою вину частично.