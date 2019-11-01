В Нарьян-Маре задержан охранник детсада, где зарезали ребёнка

В Нарьян-Маре следователи задержали сотрудника ЧОП «Святогор», который пропустил в группу детского сада пьяного мужчину, приняв его за отца одного из малышей, сообщает пресс-служба СК.

Сотрудник частного охранного предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку»), ему грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того, суд на два месяца арестовал 36-летнего Дениса Поздеева, подозреваемого в убийстве ребёнка. Мужчине будет предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Напомним, 31 октября во время тихого часа в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашёл в группу и зарезал шестилетнего мальчика. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Давая показания, мужчина заявил, что убил ребенка, потому что «прочитал в книжке заклинание про вечную жизнь».

«Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе. Там надо было убить ребёнка, маленького ребёнка, чтобы [заклинание] сбылось», — сказал задержанный.

Помимо дела об убийстве, следователями также было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Центр развития ребёнка — детский сад "Сказка"», не обеспечивших безопасность пребывания ребёнка в дошкольном учреждении. Дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку»).