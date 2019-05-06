СК проверяет информацию о незаконном выселении ветерана ВОВ из квартиры в Москве

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию о выселении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его семьи из собственной квартиры на востоке столицы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По её словам, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о 94-летнем ветеране ВОВ и его семье, которых незаконно выселяют из их квартиры на востоке Москвы. По словам мужчины, они с супругой могли стать жертвами мошенников.

«Организована доследственная проверка... о возможном нарушении жилищных прав ветерана», — сказала Иванова.

Она отметила, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в рамках проверки будет дана юридическая оценка обстоятельствам, изложенным в сюжете.

Напомним, ранее на несанкционированной свалке в Долинском районе Сахалина местный житель во время отдыха на природе обнаружил пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.