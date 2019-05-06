На Сахалине клининговая компания во время уборки квартиры выбросила пиджак с орденами ветерана ВОВ

Пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны обнаружил на несанкционированной свалке в Долинском районе местный житель во время отдыха на природе в минувшие выходные, со ссылкой на помощника председателя сахалинского регионального отделения ДОСААФ Елену Тарасенко пишет «Интерфакс».

«Он гулял с собакой в районе бывшей воинской части села Сокол Долинского района. Собака подбежала к какой-то куче мусора, которая оказалась несанкционированной свалкой, где в том числе лежал пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны, там же мужчина обнаружил ксерокопию паспорта ветерана, родившегося в 1926 году в Архангельской области», — сказала Тарасенко.

По её словам, свою находку (ордена и ксерокопию паспорта) он передал руководству регионального отделения ДОСААФ, попросив найти родственников ветерана. В числе найденных наград — два ордена, 10 медалей и один нагрудный знак: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За победу над Японией», медаль «Ветеран МВД», юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР», юбилейные медали с 40 по 70 лет Победы, знак «Мастер спорта», медаль «360 лет Пожарной охране России».

«Мы разместили объявление с нашими телефонами в местных СМИ, в понедельник утром нам позвонила дочь ветерана. Она рассказала, что её отец умер в феврале прошлого года. Её маме 94 года, она решила переехать к маме и обратилась в клининговую компанию, чтобы они в квартире её родителей навели порядок. Личные вещи родителей просила сложить в сторонку. Но работники клининговой компании посчитали эти вещи хламом и выбросили за городом, в том числе пиджак отца с наградами, что стало для семьи шоком. Она поблагодарила неравнодушного жителя Южно-Сахалинска, который передал нам награды её отца, и сказала, что в ближайшие дни заберёт их», — сообщила Тарасенко.

По её словам, ветеран оказался известным на Сахалине человеком, работал в пожарной части и УВД Южно-Сахалинска. Им уже заинтересовались сахалинские поисковики, которые в своём музее собирают информацию о сахалинских ветеранах ВОВ, а местные музеи предложили семье передать награды им в качестве экспонатов. Но дочь ветерана ответила, что пока семья не готова расстаться с наградами, которые им дороги как память об отце.

Информация о клининговой компании, устроившей несанкционированную свалку, передана контролирующим органам для принятия мер.