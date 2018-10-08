СК назвал виновных в обрушении крыши на заводе Калинина в Екатеринбурге

Следственный комитет завершил расследование обрушения кровли в цехе завода имени Калинина в 2016 году, со ссылкой на главу регионального Cледственного комитета Михаила Богинского пишет E1.ru.

К уголовной ответственности привлекли двух сотрудников завода, обязанных следить за безопасной эксплуатацией здания. Кроме того, дела возбудили в отношении двух руководителей строительных фирм, незадолго до трагедии ремонтировавших крышу, и владельца этих подрядных организаций.

«Директорам строительных фирм предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а собственнику — по статьям 109 и 118 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — уточнил Михаил Богинский.

Отмечается, что один из подозреваемых бизнесменов за время следствия скончался.

Обвиняемые знакомятся с материалами, после чего уголовное дело направят прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд.

Напомним, кровля в одном из цехов завода имени Калинина обрушилась от снега в ноябре 2016 года, от обломков пострадали 29 человек. Четверо погибли на месте, трое получили тяжёлые травмы.

После ЧП в областной прокуратуре заявили, что катастрофа стала следствием коррупции на предприятии — здание цеха было старым и обветшалым, пускать людей в него было смертельно опасно.