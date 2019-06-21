СК начал проверку после жалобы Путину на плату за вывоз мусора в смоленском селе

Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлево Смоленской области в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора, сообщает региональное управление СК.

«В ходе доследственной проверки следователями будет дана оценка действиям лиц, ответственных за вывоз мусора и взимание платы с населения в селе Семлево. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Обращение жителей села Семлево о том, что управляющая компания необоснованно взимает плату за вывоз мусора с селян, накануне поступило на прямую линию с президентом. В сообщении местные жители указали, что в селе отсутствуют мусорные контейнеры, но квитанции на оплату вывоза мусора им приходят.

Напомним, сегодня в Верхнюю Салду с инспекцией приехал замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. Визит чиновника был анонсирован накануне после того, как на прямой линии с Владимиром Путиным была показана фотография заваленной мусором контейнерной площадки. После озвучивания проблемы в прямом эфире власти Верхней Салды и региональный оператор «Рифей» в спешном порядке начали приводить контейнерные площадки города в порядок.